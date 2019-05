Germania, topo troppo grasso incastrato nel tombino

Strano ma vero. E' successo che nella città di Bentheim, in Germani, si è verificato un fatto che ha attirato l'attenzione dei passanti. Infatti in un tombino è rimastro incastrato un topo un po' sovrappeso. Impietositi dalla scena i cittadini hanno chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto per verificare la situazione. Ci sono voluti nove pompieri e qualche volontario per procedere nelle delicatissime operazioni di "salvataggio" del topo. La situazione era disperata perché il roditore non riusciva proprio a svincolarsi dal buco esterno nel quale si era incastrato. Ci sono volute diverse ore di intervento ma per fortuna... Tutto è bene quel che finisce bene. Il topo è riuscito a divincolarsi e a fuggire al sicuro, tra gli applausi delle persone rimaste lì incuriosite ad osservare l'evoluzione della speciale operazione di soccorso.



Di topolini vispi e coraggiosi invece ci ha parlato anche Jimmy Ghione direttamente dalla Capitale...