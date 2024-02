“Che c…!”: John Travolta travolto dal flop del Ballo del qua qua

L’attore della “Febbre del sabato sera”, “Grease”, “Pulp Fiction” esce malissimo dal Festival di Sanremo: la stampa internazionale lo critica, Russell Crowe lo sfotte. E pensare che ha fatto anche di peggio nella televisione italiana.

La notizia è uscita dai confini nazionali: l’importante agenzia di stampa Reuters ha lanciato la notizia scrivendo “La Chicken Dance di John Travolta fa scalpore in Italia” e ne ha scritto anche il britannico Daily Mail: “John Travolta sembra perplesso e non riesce neppure a sorridere durante una divertente performance del Ballo del qua qua al festival musicale italiano. What the duck!” (espressione che gioca con la parola che indica l’anatra, duck, e che suona molto vicina a un’altra che si può tradurre: “E che c…!”).

“Che c…”, guarda caso, è la stessa espressione che ha usato Russell Crowe sul palcoscenico del Festival diSanremo nella terza serata, di cui era l’ospite internazionale. L’attore neozelandese ha raccontato di avere lontane origini italiane, forse di Ascoli Piceno, forse di Parma, e la co-conduttrice Teresa Mannino si è stupita che avesse un cognome che non suona come come Coppola, De Niro… “O Travolta!”, ha detto lui, ha fatto il gesto delle papere e poi ha detto: “Che c…!”.

Circolano voci che vogliono Travolta impegnato a Ventimiglia con Diletta Leotta nella realizzazione di una campagna per quel brand di scarpe sportive che secondo alcuni ha “pagato” la comparsata sanremese. Eppure i dirigenti Rai avevano detto che lui aveva chiesto di venire a Sanremo per un rimborso spese piuttosto basso proprio perché si trovava a Monte Carlo. Poi le voci vengono confermate dal sindaco della località della Liguria, Flavio Di Muro, che posta sui social una foto con i due testimonial U-Power: «Oggi ho avuto l’onore di accogliere John Travolta e Diletta Leotta a Ventimiglia per la registrazione di uno spot. John ha subito rivolto un apprezzamento per la nostra città, esclamando ‘It’s a beautiful city’ e fatto i complimenti per il nostro teatro».

Si dice che abbia scambiato i Ricchi e Poveri per due componenti del personale di servizio del suo hotel e gli abbia chiesto di avere una pizza. Sarà vero, non sarà vero? Russell Crowe ne ha subito approfittato ed è andato in TV a dire che i Ricchi e Poveri lui li ha sempre amati.

Un lavoro di anni buttato via per un Ballo del qua qua? John Travolta in passato ha accettato tutto, anche di vedere Antonella Clerici interpretare Tony Manero. Era il 2019, e quella volta John Travolta sorrideva.