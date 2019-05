Meghan Markle ha partorito: è nato il figlio del Principe Harry

Meghan Markle ha partorito. Nella prima mattinata del 6 aprile la Duchessa di Sussex ha dato alla luce il figlio del Principe Harry - un maschietto - dopo una gravidanza che a molti è sembrata infinita.

Mamma e bebè stanno bene, si legge nel comunicato ufficiale. Il bambino pesa circa 3 chili e 300 grammi ed è nato sotto lo sguardo vigile del papà, che ha assistito al parto.

«Lo mostreremo al mondo in un paio di giorni - ha detto il principe Harry parlando con i giornalisti - sono pazzo di felicità. È l'esperienza più meravigliosa che si possa immaginare».

Al fianco di Meghan Markle anche la madre, Doria Ragland, volata apposta da Los Angeles per aiutare la figlia ad accudire il bebè almeno nei suoi primi giorni di vita.

Il comunicato rilasciato da Buckingham Palace lascia intendere che la Duchessa di Sussex abbia partorito in casa, proprio come lei ha sempre desiderato.

«È stato incredibile, sono orgoglioso di mia moglie. Come direbbe ogni papà questo bimbo è fantastico» ha aggiunto il principe Harry parlando sempre con la stampa.

Sicuramente meglio di dover litigare con le api, come accadeva proprio un annetto fa di questi tempi.