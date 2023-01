Tanti auguri Michelle!

Il 24 gennaio è un giorno speciale per Striscia la notizia perché Michelle Hunziker compie gli anni. Per celebrarla abbiamo realizzato un video con il meglio dei momenti più divertenti della festeggiata nel nostro tg satirico e a Paperissima.

Il debutto di Michelle Hunziker nel 2004 a fianco di Ezio Greggio

Era il 27 settembre 2004, quando Michelle debuttava dietro il bancone di Striscia la notizia a fianco di Ezio Greggio, che è stato suo compagno di scrivania fino alla stagione 2012-2013 per poi ritrovarsi nella stagione 2019-2020.

Michelle Hunziker e le 1.269 puntate condotte

Sono passati quasi vent’anni durante i quali la presentatrice ha condotto ben 1.269 puntate. Al suo fianco, oltre a Greggio, si sono avvicendati Virginia Raffaele, Piero Chiambretti, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Mara Venier, Christian De Sica, Belén Rodríguez, Luca e Paolo.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti di nuovo insieme dal 3 aprile

Dalla stagione 2020-2021 il suo partner è stato solo Gerry Scotti. Che ritroverà lunedì 3 aprile. La storica coppia sarà l’ultima prima della pausa estiva. I due infatti condurranno Striscia la notizia fino a sabato 10 giugno.

Striscia, Paperissima, Sanremo, Zelig: la carriera di Michelle Hunziker

Dal suo debutto in tv nel 1996 Michelle Hunziker ne ha fatta di strada. Dai Cervelloni, con Paolo Bonolis a Paperissima Sprint e Colpo di fulmine passando per Zelig Circus, Festivalbar e Scherzi a parte. Fino al Festival di Sanremo che ha condotto nel 2007 e nel 2018 e al suo one woman show Michelle Impossible. Senza dimenticare le incursioni nel mondo della recitazione (Love Bugs con Fabio De Luigi) e del teatro (è stata tra i protagonisti del musical Tutti insieme appassionatamente).