Milano, scippo a un’anziana sventato dai passeggeri della metro

È ancora la metropolitana di Milano che balza agli onori della cronaca: è stato infatti eseguito l’ennesimo furto, alla fermata Centrale della metro gialla della città, ai danni di un’anziana signora.



La donna è stata circondata da un gruppo di borseggiatrici, che hanno approfittato dell’alta affluenza nel mezzo pubblico per sottrarle la borsetta e subito cercare di allontanarsi.



Sarebbe andato tutto liscio per le borseggiatrici se gli altri passeggeri del veicolo non avessero subito capito cosa stesse succedendo e fossero prontamente intervenuti per bloccare le ladre: una trentottenne e una quarantenne, entrambe di etnia rom, senza fissa dimora e con diversi precedenti. Entrambe sono state consegnate ai carabinieri della Radio Mobile. Il pronto intervento da parte degli altri passeggeri ha fatto sì che l’anziana signora potesse recuperare i suoi effetti personali e le borseggiatrici essere fermate.



Da molto tempo, ormai, la situazione della metropolitana di Milano è testimoniata dalle telecamere del programma di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Video 1 In particolare, l’inviato Valerio Staffelli insieme alle sue ragazze deterrenti hanno mostrato il viso e il modus operandi delle borseggiatrici in tutte le metro della città. Rischiando molte volte il linciaggio da parte delle donne che, con diversi oggetti, hanno provato ad aggredire la troupe del programma.