Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) andrà in onda il filmato sulla nuova aggressione subita ieri sera da Vittorio Brumotti e la sua troupe al parco della Montagnola di Bologna, che erano lì per approfondire l’inchiesta sullo spaccio di sostanze stupefacenti e armi andata in onda nella puntata di mercoledì 15 novembre. Durante l'ultima aggressione, Brumotti e la sua troupe sono stati minacciati, inseguiti e spintonati da un gruppo di spacciatori e uno di loro, con due sberle e un pugno, ha rotto una telecamera. Uno degli aggressori sarebbe già stato identificato dalle Forze dell'Ordine. Sul sito di Striscia la notizia (www.striscialanotizia.it) è disponibile un’anteprima del filmato che andrà in onda nella puntata di stasera.