Pinuccio a “Rai Scoglio 24” torna sulla vicenda del presepe dell’artista Marco Lodola che, contrariamente a quanto annunciato dalla stessa Rai durante un programma del GR1, non è mai stato esposto in viale Mazzini. Nel servizio in onda stasera (Canale 5, ore 20.35), Striscia mostrerà le immagini dei personaggi del presepe, ancora avvolti nel cellophane in un magazzino della tv di Stato, oltre a una brochure ufficiale che la Rai aveva preparato per la presentazione del progetto.



Il mancato allestimento di questa versione “laica e musicale” della natività, pagata oltre trentamila euro, è un vero mistero: nessuno sa il motivo per cui l’opera commissionata e presentata in pompa magna venga ora nascosta senza spiegazione alcuna. La vicenda poi accende i riflettori anche sulla scarsa trasparenza nel Consiglio di amministrazione Rai. È stato proprio un membro del CdA, Rita Borioni, a denunciare con un post sui social che «di presepi e di piattaforme in CdA non si è parlato mai», aggiungendo, «Lo sprezzo e la sufficienza con cui il CdA (o almeno parte di esso) è trattato da questi vertici dimostrano che manca terzietà e garanzie minime per svolgere un sereno e informato lavoro in CdA».



In attesa di un commento di Fabrizio Salini sulla vicenda, Rai Scoglio 24 continuerà a indagare su questo strano caso di censura e sulle tante altre bizzarrie gestionali della tv di Stato. Intanto, ecco il servizio in cui Pinuccio si è occupato per la prima volta del presepe commissionato e mai esposto.