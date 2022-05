NonCiFermaNessuno: l’importanza della serendipità

Si è conclusa l’ottava edizione del tour motivazionale #NonCiFermaNessuno che vede protagonista il nostro inviato di Striscia la notizia, Luca Abete.

La campagna gode del patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanili e della CRUI – Conferenza dei Rettori Italiani e si propone di girare nei maggiori atenei italiani per confrontarsi e parlare con le nuove generazioni.



Il claim di quest’anno è stato “alla scoperta della serendipità” sul quale si è dibattuto con i ragazzi universitari e anche, per la prima volta, con i giovani delle scuole secondarie.



Il format si propone non solo come un talk ma come un vero e proprio laboratorio sperimentale nel quale gli studenti possono esprimere le loro paure e le loro emozioni, avendo l’opportunità di ascoltare le esperienze e le testimonianze di tantissimi ospiti.



In un video esclusivo di Luca Abete per i nostri ascoltatori, l’inviato ha voluto spiegare quale sia il significato intrinseco del vocabolo serendipità: “è soprattutto un modo di porsi davanti agli imprevisti, che spesso temiamo ma che invece potrebbero essere la vera fortuna”.

Il tour, che ha toccato dieci atenei italiani da Torino a Napoli, ha fatto rilevare come l’80% dei ragazzi che ha partecipato, non conoscesse realmente il significato del termine serendipità. Solo nel momento in cui sono stati chiamati a mettersi in gioco, hanno rilevato di aver vissuto questa esperienza almeno una volta nella vita.



Proprio per questo Luca Abete afferma con convinzione che non solo: “siamo riusciti a sdoganare questo vocabolo” – ma soprattutto – “il significato terapeutico che esso cela. La serendipità può, infatti, alimentare la fiducia e il coraggio di tanti ragazzi.”