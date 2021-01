Dopo il primo servizio, andato in onda il 9 dicembre scorso, Striscia ha ricevuto da tanti genitori preoccupati nuovi campioni da controllare. Le analisi effettuate, in forma anonima e da due diversi laboratori, confermerebbero che esistono lotti di mascherine conformi e lotti (in particolare quelli prodotti a Mirafiori) che non raggiungono affatto le soglie di conformità, non andando oltre il 70% di capacità di filtrazione.



Morello è quindi tornato a bussare a Fca, che ha aperto all’inviato di Striscia (ma non ai suoi tecnici) le porte dello stabilimento di Mirafiori: «Abbiamo recepito le lamentele dei genitori e visto i vostri servizi – hanno dichiarato i tecnici di Fca – apportato delle migliorie sulla vestibilità, superato le problematiche legate al cattivo odore e aumentato i nostri controlli, fermo restando la conformità delle mascherine stesse». Quando però Moreno Morello ha chiesto di confrontare i risultati delle rispettive analisi, i tecnici di Fca hanno mostrato solo i test sui tessuti con cui producono le mascherine, e non quelli sui dispositivi finiti: rendendo di fatto non omogeneo il confronto con quelli presentati da Striscia e previsti dalle normative.



Inoltre, sulla polemica riguardante i guadagni che Fca starebbe realizzando grazie alla vendita delle mascherine, l’azienda ha precisato: «Fca non produce mascherine per guadagnarci, ma solo per dare una mano al Paese». Conti alla mano, però, una domanda sorge spontanea: se Fca – che ha avuto gli impianti in regalo dallo Stato e produce 2 miliardi di mascherine a 8,6 centesimi di euro al pezzo – non guadagna, come fanno le altre imprese a sopravvivere quando si aggiudicano gli appalti Consip a meno di 8 centesimi di euro al pezzo e, oltretutto, devono ammortizzare l’investimento sostenuto per acquistare le macchine?



Ma l’inchiesta di Striscia sulle mascherine non finisce qui.