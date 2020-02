La Carbonara, piatto simbolo di Roma, raccontata da Alessandro Pipero , maître e patron del ristorante Pipero di Roma , divenuto famoso grazie anche a questo celebre piatto. Il perché è presto detto: i rigatoni usati sono generosi e avvolgenti, il guanciale ama nascondersi dentro di loro, l’uovo li ricopre smussando le forme, in un armonioso connubio di sensazioni giustamente sapide . Ingredienti: Carbonara per 4 persone: - 300 g rigatoni - 200 g guanciale tagliato a cubetti di 1 cm - 4 tuorli - 30 g formaggio grana grattugiato - 20 g pecorino grattugiato - 20 g pecorino a scaglie sottili - 2 g pepe macinato

Procedimento:



Rosolare il guanciale in una padella antiaderente senza olio, togliendo sempre il grasso sciolto che si crea (mettendolo da parte per lavorare i tuorli), fino ad ottenere cubetti magri e croccanti.



Montare i tuorli con il grana e il pecorino grattugiati e il grasso del guanciale rosolato. Una volta montati, lasciare riposare.



Cuocere la pasta e mantecarla fuori dal fuoco in una ciotola d’acciaio con le uova montate fino a rendere il tutto cremoso (eventualmente aggiungendo dell’acqua calda).



Completare il piatto con il pepe macinato e il restante pecorino. Impiattare e servire a temperatura non troppo calda.