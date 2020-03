Nuovo fiocco rosa per Costanza Caracciolo e Chritian Vieri. La nostra ex velina ha dato alla luce la sua seconda figlia, Isabel.



A darne notizia è stato il papà, che su Instagram ha pubblicato una foto per salutare l'arrivo dell'ultima arrivata in famiglia.

"Benvenuta Isabel. Cocò love u forever", ha scritto l'ex calciatore, rivelando così il nome della bimba.



Per la coppia, la primogenita che quasi due anni fa aveva già stravolto la vita della coppia.L'annuncio della seconda gravidanza era arrivato qualche mese fa a Verissimo, dove Costanza aveva dichiarato: "All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto, ma Christian diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso, in effetti devo dire che va benissimo così. Lui è un padre meraviglioso".Per la coppia non è stato certo un periodo semplice, visto il momento difficile per il Paese. Proprio pochi giorni fa la stessa Costanza aveva infatti affidato a Instagram i suoi pensieri e ringraziamenti per coloro che le sono stati vicino in questa delicata fase finale della gravidanza: "Grazie a voi tutti amici per la vostra presenza, il vostro affetto, i vostri messaggi e il vostro sostegno in un momento così particolare".. E per festeggiare facciamo un salto indietro nel tempo con uno dei primi stacchetti.