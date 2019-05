Isola dei famosi, Divino Otelma: "Siamo stati sequestrati in Honduras"

A Domenica Live il Divino Otelma ha consegnato una busta con delle accuse pesantissime alla produzione dell'Isola dei Famosi. L'ex concorrente è stato ferito al volto dopo un gioco sull'Isola finito male a causa di una svista di Francesca Cipriani. Infatti Otelma è scivolato rovinosamente per terra sbattendo alla testa. Da qui le medicazioni ma qualcosa è andato storto e ha confermato le sue pesanti dichiarazioni: "Sono stato prigioniero e sotto sequesto di persona".



"La lettera l’abbiamo scritta noi e la rivendichiamo integralmente parola per parola. - ha detto a Barabra d'Urso - Non siamo pentiti di averla scritta. Se mai dovessimo ricapitare in una situazione di quel genere sicuramente ne scriveremmo un’altra. Per come siamo stati trattati sin dall'inizio, ad esempio l’impossibilità di comunicare con nostra sorella... Noi non eravamo più concorrenti dell’Isola perché il dottore aveva detto a noi e a tutti che noi in quelle condizioni non potevamo assolutamente fare il naufrago. Siamo stati collocati in un posto piuttosto squallido in Honduras". Da qui il "sequestro di persona". Ma come saranno andate le cose?