La nuova meta delle borseggiatrici di Milano: le Cinque Terre

Arrivano nuove segnalazioni sulle ormai note borseggiatrici di Milano, intercettate più volte dall’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli. Questa volta i loro volti sono stati riconosciuti in Liguria.



Come riportato dal Secolo XIX, le ladre sono state intercettate sulla tratta ferroviaria che porta i passeggeri da La Spezia a Levanto.



Grazie alla battaglia che il TG Satirico porta avanti da diverso tempo, contro i continui furti che avvengono nelle stazioni metropolitane di Milano, le borseggiatrici sono state riconosciute da alcuni passanti anche tra le strade e le piazze dei caratteristici borghi delle Cinque Terre.



Infatti, in alcuni servizi andati in onda su Canale 5, Valerio Staffelli accompagnato dalle ragazze deterrenti, aveva messo in guardia i cittadini mostrando apertamente i volti delle donne. I cappellini e gli occhiali da sole non sono serviti per non farsi riconoscere.