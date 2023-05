Raggiri e falsa beneficienza, quando Marco Mazzoli era inviato di Striscia

Lo speaker radiofonico è stato uno dei volti del tg satirico di Antonio Ricci, insieme ai suoi colleghi Paolo Noise e Fabio Alisei. Una raccolta dei suoi servizi.

Dopo l’addio all’Isola dei Famosi del suo amico e collega Paolo Noise, Marco Mazzoli è ancora più deciso di arrivare fino infondo e vincere il reality show anche per lui. Forse non tutti sanno che uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico della trasmissione, è stato anche uno degli inviati di Striscia la notizia insieme ai suoi colleghi de Lo Zoo di 105, Paolo Noise e Fabio Alisei. Tra le tematiche di cui si sono occupati ci sono raggiri e falsa beneficienza.

Marco Mazzoli e Fabio Alisei smascherano tentativi di falsa beneficienza

Tutto inizia il 16 marzo 2005, quando gli inviati Marco Mazzoli e Fabio Alisei accendono i riflettori su un’organizzazione non profit milanese che propone la vendita di cartoline. Il ricavato andrebbe, secondo la titolare, per il 60% all’Associazione Nazionale dei non vedenti e per il 40% ai volontari. Questo tipo di attività non pare regolare e il lavoro dei volontari sembrerebbe essere “in nero”. I due inviati scoprono che l’organizzazione tiene per sé il 50% delle entrate; pertanto, ai non vedenti va solo il 10%. Circa un mese dopo, Marco e Fabio tornano sul caso. Stavolta si mettono in contatto con il Presidente dell’associazione che, arrabbiato per il servizio, nega che la sua società compia irregolarità.

I raggiri del finto dirigente della regione Piemonte

Striscia viene chiamata il 2 dicembre 2005 da una società che noleggia limousine, a cui è arrivato un fax su carta intestata della Regione Piemonte e del Ministero dell’Interno per la prenotazione di una lussuosa auto per 16 ore, allo scopo di fare una sorpresa a un funzionario della Protezione Civile, per una spesa di 2.930 euro. Marco e Fabio contattano telefonicamente Roberto Bertone, Responsabile della Colonna Mobile Provinciale della Protezione Civile, il quale nega che sia stata fatta tale prenotazione, ma riconosce il nome dell’organizzatore, in quanto già noto per tentativi di raggiri messi in atto in passato. Striscia decide di tendere un tranello all’impostore e nasconde una telecamera nella limousine per seguirlo durante l’intera giornata. Colto in flagrante dai due inviati, il furbo si dà alla fuga.

Il finto dirigente della regione Piemonte impreca contro il tg satirico

A distanza di quattro giorni, Marco Mazzoli e Fabio Alisei sono stati chiamati da Francesco Guarnieri, Direttore di un hotel di Novara, il quale ha riconosciuto il finto dirigente della Regione Piemonte smascherato da Striscia nel servizio del 2 dicembre 2005. Guarnieri racconta che, mentre andava in onda il servizio, il protagonista era seduto nel suo albergo che imprecava contro il tg satirico, sostenendo che fosse tutto falso.