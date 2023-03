Stasera Pinuccio torna ad occuparsi del caso Monica Maggioni

Questa sera a Rai Scoglio24 torna l’inchiesta di Pinuccio sul presunto conflitto di interessi di Monica Maggioni portato alla luce in Commissione Vigilanza Rai da Gianluigi Paragone nel 2022. L’interrogazione riguardava quattro società di produzione video riconducibili alla direttrice del Tg1 che avevano collaborato con la tv di Stato fornendo documentari andati in onda proprio negli spazi giornalistici di cui lei era responsabile.

L’inviato del tg satirico ha scoperto che Monica Maggioni e il suo ex fidanzato Dario Curatolo sono attualmente soci (rispettivamente al 76% e al 24%) della 2709 srl, società con sede nello stesso luogo della Four in the morning, compagnia che ha realizzato i documentari “Out of Tehran” (scritto da Maggioni con Curatolo e Gian Micalessin, un altro suo ex fidanzato) e “Ward 54” (ideato sempre da Maggioni e prodotto dalla Rai).

Inoltre Curatolo con la Four in the morning ha pure realizzato un documentario, su soggetto di Monica Maggioni, sull’Expo 2015 di Milano: “Exchanges, Expo cambia il mondo”. Prodotto costato 90mila euro e al centro di varie polemiche per un altro presunto conflitto di interessi, dato che, come riportato da Lettera43, l’attuale direttrice del Tg1 faceva parte anche del board di Rai Expo.

