Morgan contro Achille Lauro: "Ovvio che Rolls Royce parlasse di droga"

In un’intervista su Fanpage, Morgan ha spiegato di aver chiesto Boss Doms di collaborare a una nuova versione della celebre strofa, ma di aver ricevuto un secco rifiuto, che non ha gradito. “Avevo chiesto a Boss Doms di aiutarmi e mi ha detto: ‘No, con questo trash italiano non voglio avere niente a che fare’ – ha raccontato il cantautore - Sai cosa ti dico? Che Rolls Royce lo scorso anno è ovvio parlasse di droga, eppure io li ho difesi.



Lo sapevamo tutti. Ma sono stato l’unico, con il passato diffamatorio che ho in materia, a essermi immischiato nella questione per supportarli e loro mi trattano così? Questa è la riconoscenza. Però me lo spiego: musicalmente sono alle elementari e non sono in grado di fare certi ragionamenti. Non voglio essere cattivo, solamente dico che quando riusciranno a capire che l’anno scorso gli ho fatto un grande favore si renderanno conto di come mi hanno trattato”.



Al giornalista che chiedeva se Achille Lauro e Boss Doms possano essere considerati i nuovi Morgan e Andy della musica italiana, Morgan ha risposto: “Sì, sono uguali a noi alle elementari. Sia musicalmente che letterariamente. In quel periodo mettevo la tutina, così come Andy quando pattinava. Cosa c’è di provocante in quello che ha portato Achille Lauro a Sanremo? Niente. La vera provocazione si fa con il pensiero e quello manca totalmente”.



Il riferimento è alle tutine indossate da Lauro De Marinis all’ultimo Festival di Sanremo, in cui l’ex trapper ha fatto discutere più per le sue mise eccentriche che per le doti canore, come vi abbiamo ampiamente documentato sui nostri social durante la settimana dedicata alla kermesse.