Riccardo Trombetta torna a occuparsi del bar nel centro di Roma che fa pagare di più agli stranieri. Dopo il servizio andato in onda a Striscia la notizia, il locale è rimasto chiuso per qualche tempo.

Una volta riaperto però, non ha smesso di aumentare i prezzi agli stranieri. E infatti, un italiano per un panino tonno e pomodoro e un succo alla pesca paga 11,50 euro mentre un cittadino straniero, per lo stesso pasto, paga 16.67 euro.



Trombetta decide quindi di chiedere spiegazioni, ma il proprietario del locale non gradisce il ritorno: «Questa volta te la spacco davvero la testa». Poi, con in mano delle pinze, inveisce contro l’inviato: «Ti stacco il naso, p***o di m***da».

E ancora: «Io non faccio pagare 5 euro di più a nessuno. Ve dico ‘na cosa: quando venite, a voi non ve devono fa pagà, ve devono massacrà».