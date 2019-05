Silvia Toffanin smentisce l'identikit di Mark Caltagirone

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli si occupa del misterioso Mark Caltagirone, il presunto futuro sposo di Pamela Prati.

Durante la puntata del 7 maggio di Live – Non è la D’Urso è stato intervistato Cosimo, un imprenditore che sosteneva di aver incontrato Caltagirone e ne tracciava un identikit.

Questo identikit andrebbe confermato dall’unica persona che ha visto Mark Caltagirone anche se solo in fotografia: Silvia Toffanin. La conduttrice, infatti, ha avuto ospite a Verissimo Pamela Prati, che le ha mostrato sul cellulare le immagini del presunto sposo.

L’inviato di Striscia si reca dalla presentatrice e le fa vedere il disegno dell’imprenditore misterioso tracciato da Cosimo.

Toffanin dichiara: «No, questo sembra più Ridge di Beautiful». E spiega: «Ho visto due foto, ti posso dire che ha la barba come la tua, ma brizzolata; non ha gli zigomi marcati alla Ridge, ma più morbidi; è sui 50/55 anni e ha i capelli brizzolati».

Staffelli allora domanda: «Quindi ciò che ha visto non corrisponde all’identikit che le abbiamo fatto vedere?». E la conduttrice: «No, completamente differente. Tutta un’altra cosa. Quindi non so quanti Mark Caltagirone esistano». Poi scherza: «Ma esiste questo Mark Caltagirone? Esiste o non esiste?».