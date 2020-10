Grande prestazione di Striscia la notizia, che ieri, mercoledì 7 ottobre 2020, con 4.214.000 telespettatori totali e il 16.24% di share, si è affermata come il programma più visto della giornata. Sul pubblico attivo – il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari – il Tg satirico di Antonio Ricci ha ottenuto il 17.86% di share.



Non solo: il varietà campione di ascolti, che schiera in campo fuoriclasse del calibro di Ficarra e Picone, ha raggiunto picchi di 5 milioni di telespettatori, pari al 20% di share e al 21.06% di share sul target 15-64 anni.



Ecco il servizio più visto della puntata di ieri.