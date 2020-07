Fan delle Veline, tenetevi forte. Shaila Gatta e Mikaela Neake Silva si scateneranno sul bancone di Striscia la notizia anche la prossima stagione, quella 2020-2021.



Anche nella 33esima edizione le due ballerine apriranno la puntata del tg satirico di Antonio Ricci con i loro stacchetti.



Per loro sarà la quarta edizione consecutiva a Striscia la notizia, record che al momento appartiene solo ad altre due coppie, quelle formate da Federica Nargi e Costanza Caracciolo e da Irene Cioni e Ludovica Frasca.



Shaila e Mikaela hanno iniziato insieme la loro avventura nel tg satirico nel 2017, dopo avere entrambe altre esperienze televisive alle spalle.



La prima, infatti, si è fatta conoscere grazie al talent Amici nel 2015 e successivamente a Ciao Darwin, mentre la seconda ha fatto parte del corpo di ballo di programmi come Zelig Circus, Dance Dance Dance, Facciamo che io ero.



«Mi è stata data una bella possibilità per esprimermi artisticamente, ma anche per rinnovare il canone di bellezza in tivù: sono la prima Velina di colore, per giunta bionda, di Striscia, un programma che mi è sempre piaciuto molto. Ricordo che io, mia mamma e la mia sorellina lo guardavamo insieme quasi tutte le sere, all’ora di cena. E ancora adesso c’è un appuntamento cui non posso mancare, perché mi fa morire dal ridere: la rubrica di Cristiano Militello “Striscia lo striscione”, ma soprattutto i commenti alle simulazioni dei calciatori di “Tutti giù per terra”», aveva commentato Mikaela quando era stata scelta come velina per la sua primissima stagione.«Striscia me la ricordo fin da quando ero piccola. Allora mi piacevano soprattutto il Gabibbo, le rubriche “Fatti e rifatti”, “I Nuovi Mostri” e i momenti più comici. Poi sono cresciuta e ho continuato a seguire Striscia perché affronta anche temi molto seri con uno stile abbastanza leggero. Negli ultimi anni mi hanno colpito soprattutto le inchieste sulla “Terra dei Fuochi”, relative allo scandalo dei rifiuti, che è una grande piaga della mia terra», era stato invece il commento di Shaila.A unirle, che ci hanno raccontato in questo video realizzato in occasione della Giornata internazionale della danza.