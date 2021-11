Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) un super Tapiro d’oro tempestato di diamanti per Valentino Rossi, pochi giorni dopo l’addio al Motomondiale del nove volte campione del mondo.



«Lo storico rivale Marquez è contento che hai smesso?», scherza Valerio Staffelli mentre consegna al “Dottore”, in un hotel di Milano, la versione speciale del Tapiro. «Non gliel’ho chiesto, perché i rapporti sono rimasti un po' arrugginiti…», dice Valentino, che aggiunge anche di essere pronto per tornare subito in pista. «Quando il Motomondiale riprenderà sarà dura, ma smettere era la scelta giusta e comunque andrò a correre con le macchine. Di sicuro non vado in pensione!». Insomma, la passione per le corse non svanisce, ma il primo amore resta quello per le due ruote, come quelle del passeggino realizzato appositamente da Striscia la notizia per la prima figlia del campione, che nascerà a marzo.



Per Valentino quello di stasera è il settimo Tapiro ricevuto in carriera e arriva a distanza di sedici anni esatti dalla prima consegna (29 novembre 2005).