WhatsApp, videochiamate di gruppo allargate fino a 8 persone

Whatsapp allarga il numero dei partecipanti delle videochiamate da quattro a otto persone. Ma aspettate a esultare.



Per il momento infatti si tratta solo di una funzione in fase di test, resa disponibile sulle versioni beta dell'app, ma tanto basta per credere che ben presto potrebbe diventare ufficiale anche per tutti gli altri utenti.



L'anticipazione arriva da Webetainfo, la piattaforma punto di riferimento per tutte le possibili novità dell'app di messaggistica (tra cui anche la possibilità di impostare la modalità dark, da poco resa disponibile), che ha analizzato la recente versione 2.20.133 di WhatsApp Beta.



Al momento il numero massimo di persone che possono collegarsi contemporaneamente in videochat su WhatsApp è di quattro persone. Per farlo si può entrare in una chat di gruppo è cliccare sul tasto "chiama", selezionando quali contatti chiamare qualora il numero dei partecipanti alla chat superi quello consentito per le videochiamate.



In alternativa, si può andare nella sezione chiamate e da lì far partire una call di gruppo aggiungendo i contatti manualmente.



Per usufruire della nuova funzione, quando sarà disponibile per tutti, sarà necessario avere installato l'ultima versione aggiornata dell'app.



Ma questa non è l'unica novità che WhatsApp sta testando. Di recente è stata provata una versione beta anche per i messaggi che si possono autodistruggere.



In che senso? Poniamo il caso che vogliate inviare ai vostri amici un audio, un messaggio o un qualsiasi file che vogliate che si cancelli dopo pochi istanti: qualora la funzione venisse approvata e resa disponibile, si potrà impostare un timer di autodistruzione che non renderà più accessibile il messaggio una volta che il timer raggiungerà lo zero.



Intanto, però, già da qualche mese, c'è tutta una categoria di dispositivi sui quali l'app ha smesso di funzionare. Ecco perché.