Rai Scoglio 24 torna a parlare di Dania Mondini, conduttrice del Tg1, che ha denunciato per stalking alcuni suoi superiori. Il nostro inviato Pinuccio, stasera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), va a fondo della questione, al di là delle “flatulenze” di cui hanno scritto molti giornali, e scopre che c’è di più.



Dania Mondini, che è attivista di associazioni antimafia, si è trovata chiusa in un ufficio con un collega (la cui identità resta celata) che avrebbe rapporti con la ‘ndrangheta, in particolare con l’avvocato Paolo Romeo, che in primo grado al maxiprocesso alle cosche calabresi è stato condannato a 25 anni.



Ma c’è di peggio: dalle intercettazioni del “collega delle flatulenze” con Romeo emerge infatti un sistema in cui chiunque, per fare carriera in Rai, deve trovarsi un padrino.