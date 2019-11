I cori contro Mario Balotelli durante Verona-Brescia che hanno scatenato l’ira del giocatore continuano a far discutere.



Nel corso della partita, infatti, SuperMario ha scagliato il pallone contro la curva, stufo di sentire i buuu degli ultras avversari. L’arbitro ha sospeso la partita per circa quattro minuti, durante i quali i compagni di squadra e gli avversari sono andati ad abbracciare il giocatore e a manifestargli il loro supporto.



Nel dopo partita l’allenatore dell’Hellas ha minimizzato, sostenendo si trattasse di classici sfottò e non di veri e propri cori razzisti: «Oggi non c'era nessun ululato razzista, grandi fischi, sfottò, nei confronti di un grande giocatore e nient'altro. Altre volte mi sono sentito dire “zingaro di m***a”, ma oggi niente. Chiedete a Balotelli quello che ha sentito lui per reagire così. Non ho alcun problema a denunciare cori, se ci sono, anche se a farli sono i nostri tifosi - aggiunge - sono cose che non si possono accettare nel 2019. Ma oggi non c'è stato proprio niente».



Secondo gli ispettori federali presenti allo Stadio Bentegodi «erano venti a far buuh e ululati razzisti, il resto della curva veronese applaudiva invece Balotelli».



«Inutile girarci intorno: se qualcuno fa il verso della scimmia a un giocatore perché è di colore, quello è razzismo: sento troppi “si ma” - interviene Damiano Tommasi, veronese e presidente del sindacato calciatori - E anche se sono solo due, sono troppi. Non è il caso Balotelli, e neanche il caso. Pochi sanno che il patrono, San Zeno, è un vescovo di colore, e che qui sono nati i comboniani attivi in Africa. Razzista non è una città, ma i comportamenti sì, quelli sono razzisti».



In realtà è da anni che ormai si parla di razzismo negli stadi e di tifosi fuori controllo. Già negli anni scorsi Striscia si era occupata dell’argomento cercando di sdrammatizzare pur puntando i riflettori sugli episodi più celebri, per esempio in occasione della consegna del Tapiro d’oro a Sulley Muntari, ex giocatore del Milan e del Pescara, più volte oggetto di insulti e cori razzisti.