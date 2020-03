E anche il terzo weekend di quarantena è arrivato e, vista la ritrovata passione degli italiani per la cucina casalinga, abbiamo pensato di rispolverare alcune delle ricette che i migliori chef hanno proposto a Paolo Marchi per la rubrica di Striscia la notizia “Capolavori italiani in cucina”.



Abbiamo pensato a un menu completo, dal primo al dolce, che attraversi l’Italia da Nord a Sud, senza dimenticare la pizza, piatto ormai onnipresente su ogni feed Instagram.



Prendete carta e penna e verificate di avere tutti gli ingredienti a disposizione.



Ecco le ricette per il vostro menù del weekend.