È polemica sui social per un post pubblicato (e poi rimosso) da Radio Maria, che chiedeva ai propri fedeli delle donazioni per sostenere economicamente l'emittente.



Tra i critici più in luce Fedez, che nelle sue storie ha mostrato il post in cui la radio scriveva: "Stiamo attraversando un periodo di difficoltà che riguarda anche i modi per aiutare Radio Maria. (...)

A causa del Coronavirus diversi ascoltatori in questo periodo non possono andare in posta per il bollettino a favore di Radio Maria. Si potrebbe superare questa difficoltà con un Sepa straordinario, mantenendo la donazione abituale e limitatamente a questo periodo.

In questo modo potete continuare a sostenere Radio Maria senza nessun costo e senza uscire di casa".



Il concetto espresso ha fatto infuriare parecchi utenti che hanno commentato: “Buongiorno a tutti tranne a quelli di Radio Maria che in un periodo terribile come questo anche dal punto di vista economico, si mettono a chiedere soldi per la loro radio”.



Lo stesso Fedez ha trovato di cattivo gusto la richiesta dell'emittente: "Radio Maria vergognosa. Queste le priorità di chi dovrebbe mettersi a disposizione dei più bisognosi. Ma la Chiesa esattamente quale aiuto concreto sta dando per il Paese che gli ha scontato 5 miliardi di euro di Imu oltre a pregare fortissimo e fare il digiuno?"