«Un micro-purificatore d’aria che si porta appeso al collo e che genera “cationi” che inibiscono qualsiasi virus». Continuano a far discutere le imbarazzanti parole che Giuseppe Tiani – segretario nazionale del sindacato della Polizia di Stato e presidente dell’ente che gestisce gli appalti sanitari nella regione Puglia – ha pronunciato alla Camera, sventolando tra le mani un innovativo quanto improbabile ciondolo “anti-Covid”.



Giuseppe tani, ieri in audizione alla camera ha presentato il ciondolo anticovid. Lui è segretario di innovapuglia, nominato da Emiliano per gestire tutti gli appalti regionali e l’innovazione pic.twitter.com/Gdu9mjOPFi — annarita digiorgio (@ardigiorgio) November 10, 2020

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) sarà trasmessaa Daniel e David Feig, soci e fondatori di “AirMed”, l’azienda produttrice del “miracoloso” medaglione. Le loro parole non lasciano spazio a dubbi: «Non funziona assolutamente contro il coronavirus. L’unico modo per combattere il covid è l’utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale. Non sapevamo nemmeno chi fosse Giuseppe Tiani prima del video che ha realizzato. Piuttosto, ci sta facendo parecchi danni».Attendiamo di sapere se e quali provvedimenti prenderà il presidente della regione Puglia Michele Emiliano nei confronti di Tiani.