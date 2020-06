La ricetta dei Cannoncini alla crema del ristorante Da Vittorio

- 375 g Farina per sfoglia- 125 g Farina per frolla- 148 g Acqua- 10 g Sale- 12 g Aceto di vino bianco- 60 g Burro morbido- 112 g Panna- 12 g Malto- 400 g Burro (per laminare la pasta)- Cannule di metallo, per dare la forma ai cannoncini (circa 10 cm di lunghezza per 1 cm di larghezza)- 350 g Latte- 50 g Panna- 35 g Amido di riso- 115 g Zucchero- 150 g Tuorli- 1 g Perle di vaniglia- 2 g Sciroppo di vaniglia

Procedimento:

Impastare seguendo l’ordine degli ingredienti. Stendere l’impasto su una teglia e metterlo in frigorifero a +4°C per 24 ore. Il giorno successivo laminare con il burro*, e dare quattro giri a 4** intervallando.Per ottenere i cannoncini, stendere la sfoglia ottenuta alla sfogliatrice, tagliare e arrotolare utilizzando le apposite cannule di metallo.Fare riposare il prodotto per almeno dodici ore. Successivamente passare nello zucchero e cuocere prima a 165° per 6 minuti, poi a 255° per altri 7 minuti. Monitorare la cottura in fase finale, la caramellatura si ottiene a circa 240°C.A cottura ultimata, riempire i cannoncini con la crema pasticcera alla vaniglia.Miscelare in modo energico con frusta il latte, la panna e l’amido di riso. Introdurre poi nel pastorizzatore e cuocere sino a 70°C, dopo di che inserire la miscela di zucchero e tuorli. Ultimare la cottura e poi unire le perle di vaniglia e lo sciroppo di vaniglia.Stendere la pasta per formare un rettangolo della stessa altezza del panetto di burro, ma più largo. Adagiare il panetto al centro del rettangolo di pasta. Portare verso il centro i bordi dell’impasto sigillando bene la giuntura; sigillare accuratamente anche i bordi superiore e inferiore per evitare la fuoriuscita del burro durante la lavorazione. Stendere delicatamente la sfoglia ottenuta, prima seguendo la linea verticale, successivamente in modo obliquo. Girare la sfoglia di 45° in modo che le giunture inferiori e superiori si ritrovino lateralmente.**Prendere il rettangolo di pasta ottenuto, portando al centro i lati corti e ripiegare il panetto su se stesso, a mo’ di libro. Successivamente stendere la pasta e ripetere l’operazione altre tre volte.