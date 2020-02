Celebre per i suoi risotti, Cesare Battisti, nel suo ristorante Ratanà a Milano, propone in carta un eccellente risotto alla milanese con ossobuco in gremolata, considerato da molti tra i più straordinari di Milano.



Ingredienti:

Procedimenti:

- 800 g di brodo di carne- 250 g di riso Carnaroli autentico- 90 g di formaggio grattugiato lodigiano tipico- 60 g di burro di malga- 20 pistilli di zafferano- 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva- 1 bustina di zafferano in polvere- 1/2 cipolla- 30 g funghi porcini secchi- 20 g olio extravergine di oliva- 4 ossibuchi di vitello da 250/300 g l’uno- 2 bicchieri di vino bianco- 2 bicchieri di brodo di carne di vitello- 2 carote medie- 2 rametti di salvia e rosmarino- 1 cipolla- 1 gambo di sedano- 1 ciuffetto di prezzemolo- La scorza di ½ limone grattugiata- Sale e pepe q.b.Unire in una casseruola l’olio extra vergine e mezza cipolla non tagliata.Far appassire e togliere la cipolla. Aggiungere il riso e tostarlo fino a che non diventi translucido. Iniziare la cottura con il brodo di carne filtrato, aggiungere lo zafferano in polvere e in pistilli e cuocere per 14 minuti.Spegnere il fuoco e mantecare con il burro e il formaggio.Mondare gli ossibuchi eliminando o tagliando la cartilagine esterna che li farebbe arricciare in cottura. Tagliare le verdure e farle appassire in un tegame di coccio.A parte, rosolare la carne e, una volta dorata da entrambi i lati, adagiarla sulle verdure e aggiungere salvia, rosmarino, vino bianco e funghi.Abbassare la fiamma, coprire e continuare la cottura per circa 1 ora e un quarto, aggiungendo brodo qualora il fondo si asciugasse troppo.Una volta cotti, trasferire gli ossibuchi in un altro tegame e passare le verdure al passaverdure. Con la salsa ottenuta, ricoprire gli ossibuchi e al momento dell’impiattamento spolverarli con la “gremolata” *Servire l’ossobuco accompagnato dal risotto alla milanese.* La gremolata è un trito di prezzemolo e scorza di limone. Una volta si usava aggiungere nel trito anche un’acciuga salata e uno spicchio d’aglio fresco, sapori forse troppo decisi per i palati di oggi.