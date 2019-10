Questa sera a Striscia, Staffelli documenta lo sfratto di Morgan

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli torna a occuparsi dello sfratto di Morgan e documenta lo sgombero dei beni dell’artista.



Il musicista racconta: «Durante l’estate ho avuto la tournée, tra la macchina e gli alberghi un posto dove stendermi l’ho trovato. Ora dormo in case in affitto momentaneo». Nel mentre, due persone incaricate del tribunale svuotano la casa dagli effetti personali del cantante.



L’artista quindi precisa: «Sul camion ci sono oggetti messi alla rinfusa. Sai che questo servizio me lo fanno pagare 8000 euro? Uno viene sfrattato perché dicono che ha tasse arretrate, gli vendono la casa a un terzo del valore di mercato, non gli danno la procedura di solo indebitamento - e significa che non posso lavorare – però sgomberano e pago io».



Infine, Morgan si rivolge ai giudici: «Smantellare una casa così è sbagliato».

Già lo scorso aprile vi avevamo mostrato l'abitazione del cantante, che ci aveva raccontato i motivi che avevano portato allo sfratto.