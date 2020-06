Non accenna a scemare la polemica sugli insulti ricevuti da Sergio Sylvestre sui social per essersi bloccato durante la sua esibizione nella finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus in cui ha cantato l'inno nazionale.



Nonostante il cantante abbia subito spiegato che il momento di defiance sia stato dovuto all'emozione, in rete hanno continuato a fioccare i commenti, la maggior parte dei quali razzisti, verso l'ex vincitore di Amici (“che schifo fai negro di me**a, almeno impara l’inno”, solo per fare un esempio).



In sua difesa sono intervenuti parecchi colleghi, da Emma Marrone ad Alessandra Amoroso, che hanno manifestato il loro sostegno con stories e tweet in cui condannavano i leoni da tastiera.





È meglio stare zitti e sembrare stupidi che twittare insulti e togliere ogni dubbio.

Un bacio enorme a @SergioSylvestre !

Sei una roccia ❤️ — Emma Marrone (@MarroneEmma) June 18, 2020