Striscia la notizia tra i programmi family friendly secondo il Moige

Striscia la notizia è stato inserito dal Moige tra i programmi family friendly, quelli cioè adatti a tutta la famiglia.



Come di consueto, l’Osservatorio Tv del Moige ha seguito la programmazione individuando tre programmi "in", cioè adatti a qualsiasi tipo di pubblico e tre "out". Tra i primi, per il mese di dicembre 2019, è stato inserito anche il tg satirico di Antonio Ricci.



Questa la spiegazione del Movimento Italiano Genitori: "Vogliamo rivolgere ancora una volta un plauso a Striscia la notizia per le campagne di denuncia portate avanti da Brumotti.

La prima contro l’inciviltà di chi occupa impropriamente i parcheggi riservati ai disabili, rendendo la vita ancora più complicata a chi cerca con tante difficoltà personali di vivere una certa normalità nelle nostre città, purtroppo già scarsamente attrezzate per una mobilità senza barriere.



La seconda di denuncia dei luoghi di spaccio presenti ovunque, sempre più diffusi e sempre più pericolosamente vicini ai luoghi frequentati dai bambini, dagli adolescenti e dalle loro famiglie. Battaglia quest’ultima assai importante specialmente per i giovani che purtroppo statisticamente si avvicinano alle droghe molto più che in passato e in giovanissima età. Tenere i riflettori accesi su tali luoghi è meritorio perché significa ricordare a tutti continuamente la necessità di fare prevenzione e di denunciare dove avvengono crimini sulla pelle dei nostri figli".



A tal proposito, ecco l'ultimo servizio realizzato dal nostro inviato a Rozzano, a seguito del quale sono stati arrestati due giovanissimi pusher.