Superbonus 110%, le difficoltà e le insidie per i cittadini

Il Superbonus 110% è una misura che nelle intenzioni avrebbe dovuto rilanciare l'economia, favorendo la ripartenza del settore dell'edilizia e rendendo al contempo più efficienti e sicure le nostre case. Questo perlomeno era l'obiettivo dichiarato del provvedimento, inserito nel Decreto "Rilancio" del 19 maggio 2020.



Non tutto però è andato come sperato, sia per i ripetuti cambiamenti in corso d'opera, sia per i comportamenti poco corretti di alcune aziende e di alcuni contribuenti. Ma andiamo con ordine.



Come si legge sul sito del governo, "Per poter godere del Super Ecobonus è necessario effettuare almeno un intervento cosiddetto “trainante”. Gli interventi trainanti consistono nell’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, che sia plurifamiliare o unifamiliare, nella sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati, nella sostituzione degli impianti termici su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno".



E qui già nascono i primi grattacapi. Per poter migliorare l'efficientamento energetico degli edifici sono nati dei nuovi prodotti nanotecnologici dalle funzionalità apparentemente prodigiose. Peccato, però, che i test effettuati sui prodotti in commercio di alcune aziende risultino dei valori discordanti, come ci ha mostrato Moreno Morello.