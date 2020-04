Uomini e donne, i commenti sul nuovo format di Maria De Filippi

Lunedì 20 aprile è andata in onda la prima puntata del nuovo format di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi giunto a un momento cruciale.



Dopo un breve periodo di sospensione, per ovviare alle limitazioni dovute al Coronavirus, la conduttrice ha pensato di rivisitare il dating show in un modo del tutto inedito per la tv.



“Avrete la possibilità di conoscere altre persone, oltre a quelle che avete già conosciuto, attraverso la scrittura - spiega Maria De Filippi alle due protagoniste, Gemma e Giovanna -. I rischi possono essere sostanzialmente due: l’uomo con cui chatto, io me lo immagino alto, biondo, bello e con gli occhi azzurri, poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato. L’altra cosa è che io mi innamoro di quello che mi scrive e scopro che è uno che mi dice “guarda ti ho preso in giro”. Però c’è il rovescio della medaglia, è possibile che l’uomo che mi sono immaginata dietro quelle parole è realmente come io me lo immaginavo, quindi attraverso la scrittura io ho trovato ciò che desidero.



Può anche essere che la realtà non corrisponda all’idea che ti sei fatta di lui però le parole che lui ti ha scritto sono state così importanti che la voglia di stare con lui continua …e quindi la scrittura è stata la sostanza“.



La prima puntata è stata parecchio seguita e commentata sui social, anche da volti celebri, come Barbara Palombelli che su Facebook ha espresso il suo apprezzamento: “Maria De Filippi è sempre la più innovativa: il suo Uomini e Donne anticipa la tv dei prossimi mesi!…” ha dichiarato la conduttrice di 'Stasera Italia', aggiungendo: "E, come dimostra la trasmissione, sarà davvero tutto rivoluzionato! Brava Maria!!!"



Finita la puntata è stato Sossio Aruta a commentare in diretta Instagram insieme a Riccardo (altro ex della trasmissione) il nuovo format e soprattutto la performance di Gemma: "Avete seguito Uomini e Donne? E’ iniziato finalmente. Chissà se Gemma… Gemma, lo trovi o non lo trovi questo marito? Ci vuole un miracolo! Però la speranza è l’ultima a morire. Speriamo che Gemma con la quarantena trova marito. Anche perchè l’età avanza, sennò veramente prende la pensione...".



Il compagno di Ida Platano ha provato a difendere la Galgani: "Io la stimo molto. Ha avuto troppa gente che l’ha presa in giro, ma prima o poi troverà l’uomo della sua vita". Aruta, però, ha subito rincarato la dose: "Vorrei fare uno slogan, aiutate Gemma. Che possiamo fare per lei?".



"Ma speriamo prima che poi. Si vede che lei ha un vuoto che si porta dentro", è stato il commento finale di Ursula Bennardo, intervenuta al fianco di Sossio.



La prima puntata, come previsto, ha scatenato la curiosità di milioni di persone, che sentivano la nostalgia del programma e soprattutto delle litigate di Gemma e Tina, che anche questa volta non hanno deluso le aspettative.



E dire che c'è stato un momento in cui si era pensato di non coinvolgere l'opinionista, come si legge su DiPiù Tv, ma su questo Maria De Filippi pare sia stata irremovibile: "Senza Tina non sarebbe più Uomini e Donne", avrebbe detto ai suoi collaboratori.



E infatti, ecco che già nella puntata odierna Tina entra direttamente in contatto con Gemma nella stessa stanza, per la gioia del pubblico a casa che si scatena a suon di screenshot e meme.