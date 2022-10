Nella mattina del 12 ottobre, la procura della Repubblica di Napoli, dopo un’attenta indagine, ha eseguito, su richiesta della Procura, l’arresto di 18 persone. L’accusa? Associazione a delinquere con lo scopo di favorire l’ingresso e la permanenza illegale di clandestini sul suolo italiano.



Finti promessi sposi



Il permesso di soggiorno in cambio di denaro

“Se vieni adesso tengono pronta la ragazza, non ti preoccupare ci mettiamo d’accordo”. Sono proprio queste le parole con cuidetta “zia Maria”, è stata intercettata e arrestata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il gip ha così emesso 18 misure cautelari sutra le provincie di Napoli, Caserta, Bergamo e Milano. Infatti, gli indagati avevano dato vita a un’organizzazione illecita che si occupava di organizzare “romantici”desiderosi di unitaliano, in cambio di denaro.Le indagini erano state avviate già nel luglio del 2019 con lo scopo di smascherare questo circuito di ingresso illegale. L’attività investigativa ha localizzato il fulcro dei componenti dell’associazione nei comuni di Napoli, Castel Voltruno, Mondragone, San Cipriano d’Aversa e Avezzano.Questi “matrimoni di comodo”, secondo l’indagine degli inquirenti, venivano combinati traed extracomunitari bisognosi. Gli arrestati, 5 di nazionalità marocchina e 13 italiani, di cui 12 donne, chiedevano fino aeuro in contanti per concludere l’accordo matrimoniale e garantire il servizio promesso, creando così un ricavato di quasi 200mila euro.“Porta qualcosa di soldi porta qualcosa per il Comune che facciamo controllo e tutto, domani chiudiamo”, dice esplicitamente la Maiocchi, che secondo gli inquirenti capeggiava la banda procurando spose grazie alle sue conoscenze. La donna, detta “, infatti, era già stata arrestata nel lontano 2012, in quanto, oltre ad aver architettato un, occupandosi dell’arrivo degli immigrati e della falsificazione dei documenti,con difficoltà economiche, disposte a(come due sorelle finite ai domiciliari che si erano prestate alle nozze più volte e che avevano figurato anche come testimoni per altri matrimoni di convenienza).Come ricorderete, anche Striscia la Notizia, già nel 2016, si era occupata del fenomeno dei matrimoni di convenienza, stratagemma utilizzato per “regolarizzare” gli ingressi in Italia degli extracomunitari. Bastano l’aiuto di persone “capaci” e un po' di “soldini” un clandestino potrebbe ottenere una finta moglie e un permesso di soggiorno, come ci aveva mostrato già anni fa Luca Abete.