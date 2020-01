La ricetta della Bistecca di Marco Stabile

«Il punto di partenza è una bistecca con filetto di grande pezzatura, circa 2 chili», racconta Marco Stabile «da carne di femmina, 24 mesi, italiana. Non dry-aged perché a me piace sentire il sapore della carne, molto pulito». Questa è tenuta a frollare per circa 20 giorni in una cella frigorifera: «In questo modo il collagene si rilassa, per effetto dell'azione proteolitica degli enzimi sulle proteine del muscolo». I contorni di questa meravigliosa carne sono quattro, tutti con un loro perché, culturale e organolettico: Fagioli Ciavattone di Sorano, serviti interi, «una coltura scomparsa del Grossetano, ora rinata per merito del lavoro di contadini indomiti»; cavolo nero saltato; una purea di Patate Bianche di Pietramala, «È un tubero di montagna, molto farinoso, saporito e ha una testura molto particolare»; un fondo ristretto di manzo. Ingredienti: Bistecca per 4 persone : - 1 bistecca con filetto da circa 2 kg frollata per almeno 20 giorni - 100 g trucioli di legno di quercia e ciliegio per affumicare a freddo - 10 g di spezie di San Giovanni Valdarno (adatte per la ricetta tradizionale dello stufato alla sangiovannese).* - 30 g olio extravergine d’oliva toscano Estratto di Manzo : - 70 g olio extravergine d’oliva (per la cottura) - 500 g ossa di manzo tra ginocchia e costole di bistecca - 100 g concentrato di pomodoro - 345 ml vino rosso - 1 carota - 2 costole di sedano - 1 cipolla rossa - 3 foglie di alloro - 1 rametto di timo - 1 rametto di rosmarino - 2 spicchi d’aglio

Procedimenti:



Bistecca :

Affumicare per 10 minuti la bistecca a freddo utilizzando uno smoker e una campana. Miscelare le spezie con l’olio. Massaggiare la bistecca con questo mix fino a completo assorbimento. Poi mettere la bistecca sottovuoto, facendo attenzione che l’osso sia ben smussato per evitare di bucare la busta, e far riposare in frigorifero per almeno 6 giorni.

Estrarre la bistecca dalla busta sottovuoto e asciugare bene con della carta assorbente.

Mettere su una griglia e poi in forno a 52° con caminetto aperto per un minimo di

3-5 ore. Continuare la cottura in una padella di ferro pesante oppure su una griglia a legna/carbone/pietra lavica, dorando bene tutte le superfici.

Tagliare la bistecca a fette alte almeno 2 cm, aggiungere il sale di Maldon e un copioso filo d’olio extravergine toscano.

Servire con contorni da aggiungere a piacimento e con l’estratto di manzo da versare a fianco della carne.**



Estratto di Manzo :

Tagliare le verdure in grossi pezzi, aggiungere olio e alloro e far brasare lentamente. Una volta dorate, aggiungere il concentrato di pomodoro e brasare bene a sua volta. Aggiungere il vino rosso e far sobbollire per 5 minuti. Poi aggiungere 5 l di acqua fredda e far sobbollire coperto per 8-10 ore, controllando spesso. A questo punto filtrare utilizzando un panno bianco in cotone. Far arrostire a bassa temperatura rosmarino, aglio, salvia con l’olio extravergine. Una volta dorati, aggiungere l’estratto di manzo e far bollire tutto insieme per altri 10 minuti.

Filtrare nuovamente, aggiustare di sale e tenere in caldo.









*Il mix di spezie usato per la ricetta dello stufato alla sangiovannese è composto da chiodi di garofano, zenzero, noce moscata e cannella.

** I contorni pensati dallo chef Marco Stabile in accompagnamento alla bistecca sono fagioli Ciavattone di Sorano, cavolo nero saltato, purea di patate bianche di Pietramala ed estratto di manzo.





Credits foto: Onstagestudio.photo