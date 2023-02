Format e battute copiate: nel mirino Luciana Littizzetto

Il monologo di Luciana Littizzetto sulle case dei fuori sede sembrerebbe coincidere con quello della creator Noemi Mariani. Non solo per le battute, ma anche per gli annunci riportati.

A “Che tempo che fa”, domenica 19 febbraio, la comica torinese Luciana Littizzetto ha proposto uno dei suoi monologhi, sullo scottante tema del caro affitti, un problema delicato per molti studenti o lavoratori fuori sede in una grande città. Peccato che le battute della Littizzetto e i casi di annunci presi in considerazione coincidessero troppo con quelli di un video già presente sui social. Ovvero il monologo della creator Noemi Mariani, ideatrice della pagina social “Case da Incubo’.

Critiche per la Littizzetto,il popolo social è indignato: “Esempio perfetto di gente che ruba le idee altrui senza mai menzionarli”

«Ieri sera Littizzetto a Che Tempo che Fa ha parlato del problema del caro affitti per i fuori sede», ha riportato su Twitter la giornalista Charlotte Matteini.» È proprio così? La questione certamente non è andata giù a Noemi Mariani, che su Instagram si è sfogata: «Grazie agli autori di CTCF che hanno palesemente copiato il format e le battute senza neanche fare un piccolo credit. Case da incubo va avanti, una battaglia portata avanti da persone che veramente non riescono a trovare casa».

Il tema del carovita: Noemi Mariani contro la Littizzetto

La creator Noemi Mariani dice che non si sarebbe mai immaginata che la sua idea e addirittura le sue stesse parole venissero “scippate” dalla famosa Littizzetto. Dopo la puntata Noemi si è sfogata sul famoso social network : « Non entriamo nel merito dei diritti d’autore, questo sconosciuto. E’ il gioco dei più grandi contro i più piccoli, perché il format non è registrato ma fregare l’idea no. Addirittura, copiare le battute, mi fa ridere. Fatelo un minimo sforzo.» Poi si è rivolta direttamente a Luciana: «La differenza tra me e te, cara Luciana, è che io sono nel target, quelli di cui parlo sono problemi che appartengono alla mia generazione, non alla tua». Ha proseguito auspicando una chiamata da parte della Rai: «Spero di andare a Che tempo che fa per sentire cos’hanno da dire».

Ma chi è Noemi Mariani? Diventata famosa nel mondo social grazie al suo profilo @mangiapregasbatty, affronta spesso temi importanti come i costi della vita troppo alti per chi cerca di comprare o affittare case nelle grandi città. I suoi video sono molto cliccati sia su Instagram che su Tiktok: la sua fama social ha portato il suo format “Case da Incubo” fino a “Le Iene”, con cui collabora come inviata.

La Littizzetto e le gaffe, un amore senza fine: Striscia smaschera anche lei

La simpatica Luciana Littizzetto prende a volte delle sbandate. Nella settimana dopo il Festival di Sanremo e i calci ai fiori di Blanco ha pensato bene di scrivere una lettera alla madre del cantante per invitarla a perdonare la bravata del figlio. Ma come scoperto da Striscia la notizia, “la bravata” era in realtà concordata con gli autori del Festival di Sanremo e con Amadeus (che infatti ha ricevuto un Tapiro d’oro). Si trattava, insomma, di una perfomance programmata, come ha chiarito definitivamente anche la flower stylist del Festival, intervistata da Valerio Staffelli.