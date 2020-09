Tampon tax, Firenze dice no alle tasse sugli assorbenti femminili

Quello della tassa sugli assorbenti femminili è un tema ancora molto dibattutto, sul quale c'è ancora molta strada da fare.



Lo scorso novembre è stato annunciato il taglio dell'iva dal 22% al 5%, ma solo su quelli biodegradabili e compostabili.



Si tratta di un piccolo passo, è vero, ma ora, nel tentativo di riportare all'attenzione del Governo e del Parlamento la questione, il consiglio comunale di Firenze ha approvato all'unanimità una mozione per dire no alle tasse sui prodotti igienici essenziali per le donne (assorbenti, tamponi e coppette mestruali).



Si tratta di "una battaglia di civiltà. Non solo di equità, non solo di pari opportunità ma proprio di civiltà. Il ciclo mestruale è una funzione naturale dell'organismo femminile e quindi è necessario l'uso dei beni igienici femminili. Non sta alla donna scegliere se e quando avere il ciclo ma sta a noi scegliere se e come tassarlo", spiega Laura Sparavigna, prima firmataria dell'atto.



Il tema è molto caro a Striscia la notizia, che da anni si batte per la parità dei sessi. In particolare Rajae si era occupata di raccogliere le firme di diversi volti noti per cercare di attirare l'attenzione del Parlamento.



