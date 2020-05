Taylor Mega annuncia azioni legali contro l'azienda del Cuscino Comfort che - a suo dire - le ha causato un danno d'immagine non indifferente.



Tutto nasce in seguito al servizio di Striscia la notizia andato in onda nella puntata del 26 maggio. Diverse persone, infatti, avevano scritto alla nostra redazione per lamentarsi di aver acquistato il prodotto sponsorizzato dall'influencer nelle sue storie di Instagram, ma di non averlo mai ricevuto nonostante i solleciti.



L'azienda in questione, addirittura, sembra scomparsa, perlomeno dai motori di ricerca.



Chiara Squaglia ha contattato quindi Taylor Mega per capire come sia stato possibile che, ancora una volta, abbia prestato il volto a un'impresa che si è rivelata poco seria, come già accaduto in passato con la tanto discussa piattaforma Sharazon o con lo sbiancante per i denti Smile White.