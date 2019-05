Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti cade dal palco

Piccolo brivido durante la prima tappa del tour dei Thegiornalisti il 26 marzo a Jesolo. Il frontman della band, Tommaso Paradiso, sulle note di "Questa nostra stupida canzone d'amore", camminando indietro sulla passarella non ha fatto caso a una piccola botola aperta al centro. Il piede è finito dentro la botola e il cantautore è caduto di schiena. Ma come nelle migliori tradizioni dello showbiz "The show must go on", così il povero Tommaso si è rialzato per continuare a cantare, come nulla fosse. Però che botta!