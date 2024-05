Stasera a Striscia nella rubrica “Capolavori del mondo in cucina” il “Tubettino risottato ai piccoli pesci d’amo” di Alfredo De Luca

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra il ristoratore Alessandro Coppola e lo chef Alfredo De Luca, che presentano la ricetta del “Tubettino risottato ai piccoli pesci d’amo”, una golosa pasta risottata con un fondo di pesci d’amo.

La Taverna del Porto di Tricase, in provincia di Lecce, è considerato uno dei migliori ristoranti di pesce in Puglia. Gestito da Alessandro Coppola, erede di una famiglia con una lunga tradizione legata al mare – dal nonno pescatore al padre titolare di pescheria –, il locale offre un’incantevole vista e valorizza una materia prima di alta qualità, esaltando i sapori del territorio. Alla guida della cucina c’è Alfredo De Luca, classe 1982, con esperienze in rinomati ristoranti e hotel in tutta Italia, tra cui quella al fianco di Donato Episcopo come sous chef e poi quella come chef di Origano alle Cantine Menhir.

La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da questa sera sul sito di Striscia la notizia.