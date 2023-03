Domani sera a Striscia la “Panzanella mediorientale” di Pierpaolo Ferracuti

Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Pierpaolo Ferracuti del ristorante Retroscena a Porto San Giorgio (Fermo). Lo chef propone la ricetta della “Panzanella Mediorientale”, piatto con cui ha vinto il Campionato mondiale di cous cous di San Vito Lo Capo (Trapani) a settembre 2022. Un cous cous di gambero e gazpacho dove acidità e piccantezza sono ben bilanciate, esaltato dalla croccantezza del pane tostato.

Classe 1986, di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), figlio d’arte, Pierpaolo cresce nelle cucine dei ristoranti di famiglia. Dopo il liceo scientifico parte per il Nord Europa approdando in Norvegia nella cucina del Kontrast a Oslo. Poi torna in Italia per lavorare con Massimo Bottura prima di ritornare nelle Marche per aprire il suo ristorante, Retroscena, insieme alla moglie Audrey. Nel 2020 inizia un sodalizio professionale con Richard Abou Zaki, conosciuto nelle cucine dell’Osteria Francescana, insieme al quale propone una cucina creativa, incentrata sul territorio marchigiano e i suoi prodotti.

La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sera sul sito di Striscia la notizia www.striscialanotizia.mediaset.it.