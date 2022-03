Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Rosanna Marziale del ristorante Le Colonne a Caserta, che illustra la ricetta della “palla di mozzarella con tagliolini al basilico”, uno scrigno di mozzarella fritto ripieno di tagliolini al basilico, adagiato su una salsa di piselli e una di pomodorini del Piennolo del Vesuvio.



Erede di una dinastia di ristoratori, Rosanna impara tutti i segreti del mestiere tra le mura del ristorante di famiglia Le bomboniere, che nel 1988 cambia nome diventando l’attuale Le Colonne. Seguono varie esperienze formative in Italia e all’estero, al fianco di chef come Gianfranco Vissani e Martin Berasategui, che la spingono a sperimentare una cucina creativa fortemente ancorata alle materie prime locali, in primis la mozzarella di bufala campana DOP di cui è ambasciatrice nel mondo.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da stasera sul sito di Striscia la notizia.