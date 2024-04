Stasera a Striscia, Paolo Marchi e le cucine del Quirinale

Questa sera (martedì 16 aprile) a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontrerà Chiara Condoluci, ventenne cuoca romana in forza nella Cucina Grande del Palazzo del Quirinale a Roma, dal 1946 la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana. Dal 2015 accoglie Sergio Mattarella ed è in quelle splendide cucine sotterranee, dedicate alle cerimonie ufficiali, che la brigata guidata dal 1993 dallo chef Fabrizio Boca ha accolto Marchi e la troupe di Striscia, aprendo per l’occasione l’incredibile ricettario della Presidenza, forte delle certezze gastronomiche arrivate nel tempo da tutte e 20 le regioni italiane. La scelta è caduta sui Cialzon friulani con pere e crema di Parmigiano Reggiano. Quanto alla Condoluci è la prima chef donna assunta, un traguardo che lei ha da sempre voluto tagliare “perché in un ambiente maschile, volevo dimostrare di sapere cucinare esattamente come un uomo”.

Ma il servizio va oltre: lo stesso giorno erano presenti nella Cucina Grande i ragazzi modenesi del Tortellante di Massimo Bottura e Lara Gilmore, un centro che permette a 27 famiglie di tracciare un futuro per i loro ragazzi autistici. Hanno preparato e servito al presidente Mattarella i famosi tortellini tutta panna della Famiglia Francescana.

La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da questa sera sul sito di Striscia la notizia.